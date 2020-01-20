إسبانيا – حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه غرناطة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 76.

ولعب غرناطة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد لاعبه جيرمان سانشيز لنيله الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة واستعاد صدارة “الليغا” من غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يتساوى مع الفريق الكتالوني في عدد النقاط ويتأخر عنه بفارق الأهداف.

في المقابل، توقف رصيد غرناطة عند 27 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru