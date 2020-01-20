دكار – قضت محكمة بنغالية، الإثنين، بالإعدام على 10 أشخاص أدينوا بتنفيذ تفجير خلال تجمع للحزب الشيوعي عام 2001.

وأفادت أسوشيتد برس، أن القاضي “ربيع العالم” حكم بالإعدام على 4 مدانين في جلسة بالعاصمة دكار، وغيابيا على 6 فارين، من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي المسلحة المحظورة.

وأضافت أن القاضي أصدر حكم براءة بحق مشتبهين اثنين في القضية نفسها.

يشار إلى أن القضاء البنغالي نفّذ حكم الإعدام بحق الزعيم السابق للحركة، مفتي عبد الحنان، عام 2017.

يذكر أن التفجير الذي استهدف تجمعا للحزب الشيوعي البنعالي في 20 يناير/ كانون الثاني 2001، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 50 بجروح.

الأناضول