ليبيا – عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين جلسة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي وذلك عقب انعقاد مؤتمر برلين.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إن بوتين أطلعهم على مشاركته في المؤتمر ولقاءاته الثنائية التي عقدها مع زعماء الدول على هامش المؤتمر.

وأعلن بيسكوف أن الكرملين يقيم إيجابياً مؤتمر برلين وقد تم اتخاذ خطوة مهمة نحو التسوية، مؤكداً على أنه سيستمر العمل تحت رعاية الأمم المتحدة.