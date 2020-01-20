ليبيا – شدد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أهمية مراقبة وقف إطلاق النار والحد من التسليح في ليبيا، لافتا إلى أنه غير معروف بعد كيفية القيام بذلك.

بوريل وفي تصريحات صحفية قبيل انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين ووفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” اتفاق وقف إطلاق النار يجب مراقبته وعلى أحد أن يفعلها… لا نعرف بعد كيف سنمضي قدما بهذا ولكن على أحد أن يراقب، وأيضا علينا مراقبة الحد من التسلح”.

وأضاف بوريل :”بالأمس مؤتمر برلين بشأن ليبيا كان يوما جيدا وعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة للتقدم بالحل لليبيا”.