وأوضح بوسكيتس أن إدارة النادي تريد تحقيق انتصارات كبيرة بصرف النظر عن المدير الفني الذي سيدرب الفريق، مضيفا أن اللاعبين يأملون أن يكون تأثير المدرب الجديد كيكي سيتين إيجابيا.

وجاءت تصريحات بوسكيتس في أعقاب فوز برشلونة على غرناطة بهدف وحيد دون مقابل مساء الأحد، في أول مباراة للمدرب سيتين.

وأضاف اللاعب، الذي ساهم في فوز منتخب إسبانيا ببطولتي كأس العالم لكرة القدم عام 2010 والأمم الأوروبية عام 2012 :”نحن قادرون على الفوز بكل البطولات هذا الموسم”.

يشار إلى أن المدرب السابق لبرشلونة إرنستو فالفيردي تعرض لانتقادات بسبب أسلوبه في اللعب، في حين قدم سيتين نظاما يعتمد على الاستحواذ على الكرة، ، حسبما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وفيما يتعلق بالمقارنة بين المدربين، قال بوسكيتس: “لا يوجد شيء يمكن مقارنته بين المدربين، فلكل مدرب أسلوبه الخاص في كرة القدم”.

وعبّر اللاعب الإسباني عن سروره لما فعله إرنستو، وكذلك لما يفعله سيتين مع الفريق حاليا.

وبخصوص اللاعب الإسباني الشاب في برشلونة، ريكارد بويغ، قال بوسكيتس، إنه دخل المباراة في الشوط الثاني، و”ترك انطباعا جيدا في خط الوسط ببرشلونة”، مضيفا أن لدى اللاعب الشاب “الكثير من الصفات وما زال أمامه الكثير لينضج، لكنه قادر على أن يعطينا الكثير”.