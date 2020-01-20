انجلترا – يفكر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، في ضم نجم عربي، لتعويض غياب هاري كين، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأبدى توتنهام، رغبته في ضم الجزائري إسلام سليماني (31 عامًا) مهاجم ليستر سيتي، المعار حاليًا لموناكو الفرنسي.

وذكرت صحيفة “تيليجراف” أن مورينيو يحاول تعويض غياب المهاجم الأساسي للفريق، هاري كين، والذي سيغيب حتى أبريل/نيسان المقبل، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

وكان هاري كين فد تعرض للإصابة أمام ساوثهامبتون منتصف الشهر الجاري.

ويحتل توتنهام هوتسبير، المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة.

وكان سليماني قد انضم إلى ليستر في 2016، قادما من سبورتينج لشبونة مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في تاريخ انتقالات اللاعبين في ليستر، حيث سجل 13 هدفا في 46 مباراة خاضها مع الفريق، لتتم إعارته إلى موناكو مطلع الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستوف بيونتيك مهاجم ميلان، كان على رأس أولويات توتنهام، حيث أراد السبيرز ضمه على سبيل الإعارة، بينما أراد ميلان رحيله بشكل دائم.

المصدر: كووورة