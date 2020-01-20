تركيا تصدر الشاي إلى 110 بلدان في 2019

تركيا تصدر الشاي إلى 110 بلدان في 2019

تركيا – صدرت تركيا، الشاي إلى 110 بلدان حول العالم في 2019، بعائدات بلغت قيمتها 15 مليونا و247 ألفا و563 دولار.

وبحسب معطيات اتحاد مصدري شرق البحر الأسود، صدرت تركيا خلال العام الماضي، 4 أطنان من الشاي.

ويشكل هذا الرقم، ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع 13 مليونا و235 ألفا و900 دولار في 2018.

وتصدرت بلجيكا، قائمة مستوردي الشاي التركي في 2019، بألف و553 طن، قيمتها 5 ملايين، و876 ألفا و152 دولار.

وأظهرت المعطيات، أن صادرات شركات الشاي بمنطقة البحر الأسود في 2019، بلغت طنين و853 كيلوغرام، بعائدات قيمتها 8 ملايين و459 ألفا و461 دولار.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، شعبان تورغوت، للأناضول، إن صادرات الشاي تساهم بنسبة مهمة في الاقتصاد التركي.

وأوضح تورغوت، أن زيادة شهرة الشاي التركي في الأسواق الخارجية، انعكس إيجابا على الصادرات.

كما أعرب عن توقعه بارتفاع صادرات الشاي التركي في 2020.

الأناضول