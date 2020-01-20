روسيا – اكتشفت الرادارات الروسية بعيدة المدى 6 مقاتلات أمريكية من طراز “إف – 35” تحلق بالقرب من الحدود الإيرانية وذلك على الرغم من شبحية تلك المقاتلات.

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده يوم 17 يناير في وزارة الخارجية الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي والدرع الصاروخية الروسية تسيطر على الأجواء التي تحيط بروسيا على مدى آلاف الكيلومترات، حيث استطاعت اكتشاف المقاتلات الشبحية الأمريكية المقتربة من الأجواء الإيرانية بعد توجيه ضربات جوية إيرانية إلى القواعد الأمريكية.

وقال الخبراء إن روسيا تمتلك اليوم الرادار “كونتينير” بعيد المدى والمسمى بـ رادار ما وراء الأفق والواقع في منطقة روسيا الجنوبية بمقدوره رؤية الأهداف الجوية على مدى آلاف الكيلومترات، بما في ذلك مقاتلات “إف – 35” الأمريكية الشبحية من الجيل الخامس.

يذكر أن اختبار رادارات “كونتينير” الروسية بعيدة المدى انتهى العام الماضي وبدأت بعضها العام الجاري بأداء مناوبات قتالية وقد نجحت في اكتشاف 6 طائرات شبحية تبعد عن الحدود الروسية آلاف الكيلومترات.

وقال رئيس معهد الاتصال اللاسلكي بعيد المدى للتصاميم العلمية، كيريل ماكاروف، إن رادار “كونتينير” الحديث يبلغ مدى عمله ألفي كيلومتر خلافا لسابقه الذي لم يستطع اكتشاف الطائرات المعادية إلا على مدى 400 كيلومتر، وتم تزويد “كونتينير” بأجهزة الكمبيوتر القادرة على التحليل الفوري للأوضاع الجوية والفضائية على المدى المحدد له.

المصدر: روسيسكايا غازيتا