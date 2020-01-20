مصر – اوضحت الفنانة المصرية رانيا يوسف إنها قد سبق لها الزواج ثلاث مرات، مشيرة إلى أنها لا تريد خوض تجربة أخرى، موضحة أن لديها مواصفات خاصة لفتى أحلامها.

وأوضحت رانيا يوسف خلال حوار تلفزيوني أن “زوجها الثاني كان أصغر منها بحوالي 4 سنوات، وهذا الأمر سبب لها الكثير من المتاعب، وأنه قد تم استغلال حبها ومشاعرها أسوأ استغلال، وأنها لن تقبل أن يتم ذلك مرة أخرى، وأكدت أنها غلطة ولن تتكرر”.

كما كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن المواصفات التي تحب أن تجدها في الشخص الذي سترتبط به، مؤكدة أن “فتى أحلامها يجب أن يكون كريما في أخلاقه وابن ناس ومعاملته تكون جيدة، بالإضافة إلى أنه لا بد أن يكون حليم وصبور، والحكمة صفة مهمة لا بد أيضا من توافرها”.

وطالبت رانيا يوسف بتغليظ العقوبة على الأب الذي يرفض دفع المصروفات والنفقة لأولاده لتصل إلى حد الحبس، مؤكده أن هناك حاجة إلى قانون سريع ورادع حتى لا يعاني الأطفال لأنهم يدفعون الثمن في النهاية بسبب الخلاف بين الأب والأم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية