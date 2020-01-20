فرنسا – أكد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن إدينسون كافاني مهاجم الفريق، طلب الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال ليوناردو عبر صحيفة “لو باريزيان”: “أؤكد دائما أن كافاني أو أي نجم بالفريق، إما يبقى سعيدا أو يرحل في هدوء، بالفعل طلب كافاني الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الجارية، وندرس الموقف، وبالفعل تلقينا عرضا من أتلتيكو مدريد، ولم نقبله”.

وأشار: “العرض المالي لا يليق بقيمة كافاني، ويجب أيضا أن نتشاور مع اللاعب، والمحادثات مستمرة، وللأمانة لا أعلم إلى أين ستنتهي، وحاليا المسافات ابتعدت نسبيا مع أتلتيكو مدريد، لأن التواصل بين الناديين انقطع منذ عدة أيام”.

وبسؤاله عن إمكانية بيع إدينسون كافاني حال تلقى عرضًا جيدًا، رد المسؤول الباريسي “نحلل الموقف من كل جوانبه، ولا نفكر في رغبة كافاني بالرحيل عن الفريق، المشاورات معه قائمة”.

وأشار “باريس سان جيرمان فريق متكامل، لديه وفرة في الحلول الهجومية، وخططنا لا تشمل رحيل كافاني، لكن لاعب مثل دراكسلر يمكنه اللعب في الخط الأمامي، وبشكل عام من الصعب تعويض كافاني”.

وشدد “لا نتطلع للأموال، ولم نحدد سعرا معينا لكافاني، بل الأمر هنا يتعلق برغبة لاعب في الرحيل، والتشاور معه من أجل الوصول لأفضل قرار يناسب الفريق”، وذلك ردا على مطالبة النادي الباريسي بـ30 مليون يورو مقابل بيع مهاجمه الأوروجوياني.

وأتم ليوناردو تصريحاته “لا يشغلنا أيضا أن كافاني لن يكون لديه فرصة لتوديع جماهير الفريق في مباراة بملعب حديقة الأمراء بل يهمنا دراسة رغبة اللاعب وسنرى ما سيحدث”.

المصدر: كووورة