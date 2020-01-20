إيطاليا – كشف بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان، عن سبب فشل الصفقة التبادلية مع نظيره روما في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان إنتر قد توصل لاتفاق مع روما، على ضم سبينازولا، مقابل رحيل بوليتانو إلى صفوف الذئاب، قبل أن تتعثر الصفقة بعد مطالبة إنتر بإجراء المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب بجانب تغيير بعض بنود الصفقة.

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا “أولًا وقبل كل شيء، هناك ضجة إعلامية مفرطة، كل الاحترام والتقدير لسبينازولا، هو محترف رائع، لكن المفاوضات يجب أن تمر بتقييمات فنية وبدنية واقتصادية”.

وأضاف “في نهاية هذه التقييمات، أدرك النادي أنه لا يمكن الوصول إلى توقيع الصفقة، يجب أن تكون الفحوصات والتقييمات الطبية شاملة”.

وتابع ماروتا “الصفقة كانت ستكلف إنتر ميلان 50 مليون يورو، ولذلك كان النادي بحاجة إلى التقييم بعناية”.

المصدر: كووورة