كولومبيا – وصل المعارض الفنزويلي خوان غوايدو إلى كولومبيا، حيث من المنتظر أن يلتقي بوزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.

وكتب غوايدو على “تويتر”: “أنا في كولومبيا فعلا… أشكر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي على دعمي في معركتي.. سنوجد الظروف التي ستقودنا إلى الحرية”، معربا عن أمله في عودته إلى فنزويلا “مع كثير من الأخبار الجيدة”.

بدوره، كتب دوكي على “تويتر”، أنه “سيعقد اجتماع عمل مع غوايدو”.

وغوايدو الذي أعيد انتخابه في الخامس من يناير الجاري على رأس البرلمان الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، يحاول منذ عام الإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد نيكولاس مادورو مدعوما من واشنطن وحلفائها بلا جدوى.

المصدر: أ ف ب