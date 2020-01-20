انجلترا – علق يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على الهتافات التي أطلقتها جماهير فريقه، بعد فوز “الريدز” على مانشستر يونايتد 2-0 أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب بعد المباراة في تعقيب له على هتافات جماهير فريقه، التي كانت تصرخ “سنفوز بالدوري”: يمكنهم ترديد تلك العبارة. يبدو أنهم رددوها عدة مرات من قبل. لا مشكلة”.

وتابع المدرب الألماني: “يمكن للجميع الاحتفال في مثل هذا الوضع، باستثنائنا. لم يتغير شيء، ظل الوضع كما هو الآن، فقط ثلاث نقاط أخرى. بمجرد أن يتغير الموقف سأخبركم فورا. لم نضمن بعد الفوز بالدوري”.

وأوضح كلوب: “ليست لدينا أدنى فكرة عما إن كانت الأندية الأخرى ستلحق بنا في مقدمة الترتيب أم لا.. قبل كل شيء نحن ننافس في الدوري الإنجليزي، ويوم الخميس، سنواجه ولفرهامبتون، إنه أمر صعب للغاية. ليس لدي مساحة كافية في ذهني للتفكير في أي شيء آخر”.

ويغرد ليفربول منفردا في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة أمام أقرب منافسيه، بعد انقضاء 23 مرحلة من المسابقة، وبات “الريدز” قريبا جدا من التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ العام 1990.

المصدر: sports.ru