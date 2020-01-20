كوريا ج – أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء اليوم الاثنين، بتسجيل أول إصابة بالالتهاب الرئوي المتفشي بالصين في كوريا الجنوبية.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC) إن امرأة صينية دخلت عبر مطار إنتشون الدولي إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد، أصيبت بالالتهاب الرئوي الذي يعتقد أنه سلالة جديدة من فيروس كورونا المتفشية في مدينة ووهان في الصين.

وخضعت المرأة الصينية للفحص بعد عزلها بسبب ظهور الأعراض عليها مثل الحمى في قاعة الوصول في مطار إنتشون الدولي، وتتلقى العلاج في جناح العزل.

وكشفت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق، أن فيروسا ناشئا حديثا يرتبط بمسبب السارس القاتل قد يكون المسؤول عن التفشي المفاجئ للالتهاب الرئوي في الصين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن سلسلة حالات الالتهاب الرئوي الوخيم، قد تكون مرتبطة بسلالة مما يعرف باسم “فيروسات كورونا”، مضيفة أنها ستحتاج إلى جمع مزيد من البيانات للتأكد من الشكوك.

المصدر: يونهاب