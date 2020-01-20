انجلترا – حقق ليفربول فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

افتتح صخرة دفاع “الريدز” الهولندي فيرجيل فان دايك النتيجة في الدقيقة الـ14 برأسية متقنة بعد متابعة لركلة ركنية، وعزز المصري محمد صلاح النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وصنع هدف صلاح، الحارس البرازيلي أليسون بكر الذي استغل تقدم لاعبي اليونايتد في اللحظات الأخيرة لمحاولة تسجيل هدف التعادل، فأرسل الكرة بسرعة، وفي غفلة من دفاع “الشياطين” للنجم المصري الذي انطلق بسرعة فائقة، من منتصف الملعب باتجاه مرمى الخصم، وسجل الهدف الثاني لفريقه في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا بمنتهى الروعة.

وبهدفه اليوم، نجح صلاح في فك عقدة مانشستر يونايتد، فقد واجه الفرعون المصري مانشستر يونايتد في 4 مناسبات سابقة منذ انضمامه لليفربول في صيف 2017، ولم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف في شباك الشياطين الحمر.

وبهذا الفوز، عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول ترتيب “البريميرليغ” برصيد 64 نقطة، ووسع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: RT