انجلترا – كشفت المضيفة الجوية السابقة شون كاتلين، كيف كانت تنتقم من المسافرين المزعجين والوقحين، خلال عملها على متن الطائرة.

وأشارت إلى أن المضيفات يتعاملن عادة مع عدد كبير جدا من الأشخاص خلال الرحلات الجوية، وطبعا لا يتسم سلوك جميعهم بالتهذيب، ويصل أحيانا إلى حدود الفظاظة والوقاحة، ولا يبدي الكثيرون منهم الاحترام لأفراد الطاقم.

وأشارت إلى وجود عدة طرق “للانتقام” من الراكب المزعج، ومن بينها على سبيل المثال، إضافة كمية كبيرة من قطع الجليد في كأس العصير أو الشراب المقدم له، وهو ما يجعل تركيز هذا العصير متدنيا جدا.

ومن الطرق الأخرى، البصاق في فنجان القهوة أو الشاي المقدم له، ولكن المضيفة السابقة أكدت أنها لم تستخدم هذه الطريقة.

أما المضيفة الجوية السابقة ماندي سميث فقد كتبت، أن انتفاخ البطن يمكن أن يكون مشكلة جدية لأفراد الطاقم.

وذكرت أن الفترة الطويلة التي يقضيها أفراد الطاقم في الجو، تسبب انتفاخ البطن وأقرت بأن بعض أفراد الطاقم يستخدمون هذا الأمر “للانتقام” من الركاب المزعجين، لكنها لم توضح تفاصيل طريقة هذا “الانتقام”.

المصدر: نوفوستي