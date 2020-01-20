السعودية – حققت ملكية المستثمرين الأجانب للأسهم السعودية رقما قياسيا، وذلك بعد أن تخطت الـ 200 مليار ريال لأول مرة في العام الجاري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين 8.658 تريليونات ريال في الأسبوع المنتهي في 16 يناير/كانون الثاني الحالي، مقارنة بـ 8.716 تريليونات ريال الأسبوع السابق، بحسب صحيفة الوطن السعودية.

جاءت تلك الإحصاءات في سياق التقرير الأسبوعي الذي تصدره شركة السوق المالية السعودية “تداول”، والذي أظهر ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب والخليجيين خلال الأسبوع الماضي، فيما شهدت تراجعاً للمستثمرين السعوديين؛ ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 3.81 مليارات ريال، وبواقع 516.24 مليون ريال للخليجيين.

وبلغت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية 201.52 مليار ريال بنهاية الأسبوع (تمثل 2.26 % من الأسهم المصدرة)، مقابل 197.71 مليار ريال (تعادل 2.21 % من الأسهم المصدرة) في الأسبوع السابق المنتهي في 9 يناير 2020، وارتفعت نسبة ملكية الأجانب إلى إجمالي الأسهم الحرة لـ 12.49 %، مقارنة بـــ 12.43 % الأسبوع السابق.

وارتفعت ملكية المستثمرين الاستراتيجيين هامشيا من الأسهم المصدرة إلى 0.51 % في نهاية الأسبوع الماضي، وارتفعت ملكية المستثمرين المؤهلين لـ 1.54%، واستقرت ملكية المقيمين عند 0.17 %.

في سياق آخر، قالت سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة بورصة تداول السعودية، الشهر الماضي، إن أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم مع بدء تداول أسهمها في بورصة المملكة.

وأضافت في مناسبة خاصة بالطرح العام الأولي للأسهم في البورصة بالرياض أن “تداول” ستصبح أيضا إحدى أكبر البورصات في العالم بفضل إدراج أرامكو، بحسب “رويترز”.