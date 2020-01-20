اليابان – ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 15 شهرا يوم الاثنين بفضل بيانات قوية للإسكان في الولايات المتحدة وتفاؤل المستثمرين بعد توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، مع دعم عروض استحواذ لبعض الشركات قطاعي الإنشاء والآلات.

وصعد المؤشر نيكي القياسي الياباني 0.18 بالمئة إلى 24083.51 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر تشرين الأول 2018. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1744.16 نقطة.

جاءت المكاسب في ظل إغلاق قياسي لوول ستريت يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدل بناء المنازل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 13 عاما في ديسمبر كانون الأول.

كما تلقت السوق الدعم من توقيع اتفاق تجاري مرحلي الأسبوع الماضي بين أكبر اقتصادين في العالم.

لكن في ضوء ارتفاع السوق نحو 20 بالمئة منذ أوائل أغسطس آب، حتى في الوقت الذي سجلت فيه توقعات أرباح الشركات اليابانية بالكاد تحسنا، ينتاب الحذر الكثير من المستثمرين.

وقفز سهم مايدا لإنشاء الطرق 19.1 بالمئة بعد أن دشنت شركتها الأم وشركة مايدا كورب للإنشاء المتوسطة الحجم عرض استحواذ على شركة الطرق التي تقاوم تحرك شركتها الأم.

كما ارتفع سهم مايدا كورب ستة بالمئة بينما عززت تكهنات بمزيد من الاندماجات في قطاع الإنشاء المزدحم شركات أخرى في القطاع.

وزاد مؤشر شركات البناء في بورصة طوكيو 1.3 بالمئة ليتصدر القطاعات الأفضل أداء. وارتفع سهم نيبو‭‭ ‬‬التي تمارس أعمال الرصف 8.5 بالمئة.

وفي ظل صراع آخر بشأن السيطرة على الشركات، صعد سهم توشيبا للآلات 18.9 بالمئة إذ يخطط صندوق مدعوم من المستثمر النشط المخضرم يوشياكي موراكامي لتقديم عرض استحواذ على الشركة التابعة السابقة لشركة الصناعة العملاقة توشيبا.

رويترز