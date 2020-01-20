ليبيا – من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين نتائج المحادثات الدولية الهادفة إلى إنهاء الصراع في ليبيا والتي عقدت في برلين

الزعماء الدوليون من بينهم أولئك الذين ساندوا الطرفين المتنافسين في النزاع إتفقوا وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية وبحسب مانقلته وكالة “آكي” الإيطالية على دعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وإنهاء الدعم العسكري للفصائل المتحاربة في البلاد.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد قبل المؤتمر بالقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذ أي اتفاقات تم التوصل إليها على طاولة المفاوضات خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا وقد يشمل ذلك إرسال مهمة تحت علم الاتحاد الأوروبي لليبيا.