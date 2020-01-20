ليبيا – أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الأحد استعداد كل من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لحل مشكلة النفط في البلاد.

وزير الخارجية الألماني قال وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية ” أنا والمستشارة الألمانية خلال المباحثات مع خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بحثنا قضايا تتعلق بالقطاع النفطي أكد الجانبان استعدادهما لإيجاد حل لهذه القضية”.