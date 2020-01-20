ليبيا – أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الأحد استعداد كل من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لحل مشكلة النفط في البلاد.
وزير الخارجية الألماني قال وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية ” أنا والمستشارة الألمانية خلال المباحثات مع خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بحثنا قضايا تتعلق بالقطاع النفطي أكد الجانبان استعدادهما لإيجاد حل لهذه القضية”.
وأشار إلى أن هذا الملف سيبقى على طاولة المفاوضات سيتم بحث هذه القضية في الأيام والأسابيع القادمة.
يذكر أن المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا دعا كافة أطراف النزاع الليبي إلى الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية في البلاد.