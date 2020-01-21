ألمانيا – يؤثّر التوتر سلباً على جهاز المناعة، والحالة المعنوية، ويمكن أن يسبب مشاكل للهضم والبشرة. ويدفع التوتر الغدد نحو إنتاج المزيد من الزيت ما يوفر بيئة مواتية لظهور حب الشباب، إلى جانب اضطراب الهرمونات الذي يحدث نتيجة استمراره لفترة.

كما أن ارتفاع مستوى هرمونات التوتر (الكورتيزول تحديداً) يفاقم المشاكل الجلدية. لتخفيف تأثير التوتر على البشرة تناول الأطعمة التالية:

الأفوكادو. يحتوي الأفوكادو على توليفة من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة تغذّي البشرة، وتقلل جفافها، وتنقي الجلد من الأكسدة والسموم.

الهليون. يمتاز هذا النوع من الخضروات بمضادات الأكسدة التي تحارب تلف أنسجة البشرة.

الكاجو. من الأطعمة التي تزوّد البشرة بأحد أسرار النضارة الكاجو، لأنه غني بالسيلينيوم والزنك.

الشوكولا الداكنة. من وسائل تنقية البشرة من السموم والأكسدة ودعمها بالحيوية تناول الشوكولا الداكنة، كما أنها غنية بالنحاس الذي يمنح البشرة بريقاً ولمعاناً. وكلما زادت نسبة الكاكاو في الشوكولا كلما ساعدت على تخفيف التجاعيد.

أطعمة فيتامين سي. يعمل هذا الفيتامين كمضاد للأكسدة، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين، كما تمتاز الفواكه والخضروات التي تحتوي بمحتواها من الماء، والذي يساهم في الترطيب.

وكالات