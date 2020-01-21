ليبيا – شدد رئيس الجمهورية الايطالي سيرجو ماتاريلاً اليوم الثلاثاء على أنه ليس من الممكن تولي السلطة في ليبيا عبر السلاح.

ماتاريلا وخلال اجتماعه في الدوحة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء وفقاً لما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية أشار إلى أن إيطاليا تدعم حكومة الوفاق، التي تحظى بالاعتراف الأممي، مضيفاً:” لكننا نؤيد الحوار مع الجميع “.

ورأى الرئيس الإيطالي أن المرجعية هي الأمم المتحدة وخيارات الممثل الاممي غسان سلامة.

وبصفة عامة، ناشد ماتاريلا المجتمع الدولي بتبني قدر أكبر من الحكمة من أجل حل الازمات الراهنة في المنطقة.