ليبيا – أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن قلقها العميق من إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط .

السفارة الأمريكية إعتبرت في تغريدة على موقع “تويتر” بأن وقف ضخ النفط قد يهدّد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي.

واختتمت السفارة تغريدتها قائلةً :” يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور “.

يشار إلى أن القبائل الليبية في مختلف مناطق شرق وجنوب البلاد وجنوبها الغربي قد أوقفوا ضخ النفط والغاز من الحقول إلى الموانئ النفطية، مرجعين خطوتهم هذه إلى تمويل حكومة الوفاق بشكل علني للمرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا من أموال النفط الليبي.

هذا وقد كشفت صحيفة الغارديان الانجليزية على أن المرتزقة السوريين في ليبيا يتقاضون مرتبات شهرية تقدر بين الـ200 دولار والـ2500 دولار ، بعد أن كانوا يتقاضون فقط 150 دولار شهريا فقط نظير قتالهم مع القوات التركية شمال سوريا .