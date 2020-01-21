بنغلاديش – عاد مواطن بنغلاديشي عمره 78 عاما إلى أسرته، بعد أن كان مفقودا خلال نحو نصف قرن، وذلك بعد انتشار تسجيل مصور على “فيسبوك”، يطلب فيه الرجل المساعدة في علاجه.

وكان حبيب الرحمن رجل أعمال في الثلاثين من عمره وأبا لأربعة أولاد في مدينة سيلهيت شمال شرق بنغلاديش عندما فقد عام 1972 خلال رحلة عمل.

وبحث أقارب حبيب الرحمن عنه على مدى سنوات من دون جدوى، حتى رصدته زوجة أحد أحفاده يقيم في الولايات المتحدة في مقطع فيديو نشر على “فيسبوك” هذا الشهر.

وقال كفاية حسين، حفيد حبيب الرحمين ويعيش في سيلهيت: “لقد أخطرتنا بالأمر وهرعنا إلى المستشفى واكتشفنا أن جدنا لا يزال على قيد الحياة”.

وأشار كفاية حسين البالغ 20 عاما إلى أن جده أكد اسم زوجته التي توفيت سنة 2000، وأسماء أفراد آخرين من العائلة.

ولفتت ممرضته راجية بيغوم التي تعتني به منذ خمس سنوات، إلى أن حبيب الرحمن أمضى السنوات الأخيرة متصوفا في معابد الصوفيين في مقاطعة ملفيبازار جنوبي سيلهيت.

ودخل حبيب الرحمن المستشفى في سيلهيت في وقت سابق هذا الشهر جراء إصابته بكسر في الذراع. وبسبب عدم امتلاكه مالا كافيا لإجراء عملية جراحية له، طلبت ممرضته من مريض آخر التقاط فيديو للرجل ونشره عبر “فيسبوك” على أمل جمع التبرعات لصالحه، ليحقق هذا المقطع أكثر من مليون مشاهدة.

وأوضح كفاية حسين أن جده “لم يتعرف علينا في البداية لكن عندما رأى أقارب والدي الأكبر سنا، تعرف علينا على الفور وبدأ بالبكاء كالطفل… لقد طرح علينا أسئلة كثيرة بشأن جدتي وأعمامي المقيمين في الخارج”.

وقالت عائلة حبيب الرحمن إنها تجهل أسباب فقدانه لكنها أبدت سعادتها الكبيرة بالعثور عليه بعد سنوات الغياب الطويلة.

ومن المتوقع وصول أقارب حبيب الرحمن إلى بنغلادش من بريطانيا والولايات المتحدة للم شمل العائلة بعد طول فراق.

المصدر: أ ف ب