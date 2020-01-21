ليبيا – أعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذا العلاقات المثيرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هو من يحدد سياسة تركيا الخارجية.

زعيم الحزب الجمهوري إنتقد تدخلات حكومة حزب العدالة والتنمية في كل من سوريا وليبيا وقال في مؤتمر صحفي عقده في مقر حزبه بالعاصمة أنقرة: “قد نصحنا الحكومة بأن تصبح صانع سلام في ليبيا لأن لدينا صلة تاريخية مع شعبها لكن الحكومة قالت إنها تتعامل فقط مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لكن لما دعا بوتين أردوغان إلى طاولة المفاوضات هرع إلى الجلوس مع الجنرال خليفة حفتر على الرغم من أنه سبق أن وصفه بالإرهابي والانقلابي”.