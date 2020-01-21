إسبانيا – كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة برشلونة في تدعيم خط هجومه، بضم بديل للويس سواريز المصاب، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأجرى سواريز عملية جراحية بالركبة، ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه مع البارسا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الاسم المرشح لتعويض سواريز، هو الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال.

وينتهي عقد أوباميانج (30 عامًا) مع آرسنال بانقضاء الموسم المقبل، إلا أن النقص العدد الذي يعاني منه الجانرز في هذا المركز، وموقف الفريق بالبريميرليج هذا الموسم، ربما يصعب إمكانية إتمام الصفقة خلال الشهر الجاري.

ووفقًا للتقرير فإن برشلونة مطالب بتقديم عرض لا يقاوم لآرسنال، من أجل حسم الصفقة في يناير/ كانون الثاني الجاري.

وستكون رغبة اللاعب حاسمة بشكل كبير تجاه العرض الكتالوني، ففي حالة طلبه الرحيل، سيكون آرسنال في موقف حرج للغاية، وربما يضطر النادي اللندني للموافقة.

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