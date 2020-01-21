الولايات المتحدة – كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وأن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي لتغيير السلطة في هذا البلد الأمريكي اللاتيني.

وقال في مقابلة مع محطة “كاراكول تي في” التلفزيونية الكولومبية: “يجب أن يؤدي المشروع الذي نعمل عليه إلى استقالة (الرئيس نيكولا) مادورو، ويمكن شعب فنزويلا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة. نحن نعمل مع بلدان في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأوروبا ودول في جميع أنحاء العالم لتحقيق هذه النتيجة”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: “من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به. مادورو ما زال في السلطة، حيث أطلق واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في تاريخ العالم. لكننا نتحرك معا إلى الأمام”.

وكان الرئيس الشرعي لفنزويلا مادورو قد أعلن سابقا في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أنه مستعد لإجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة، لكنه يفضل التحدث مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب، لأنه يعتقد أن بومبيو قد فشل في فنزويلا وهو مسؤول عن سياسة ترامب تجاه فنزويلا.

وبدأت الأزمة في فنزويلا والاحتجاجات ضد مادورو في 21 يناير 2019، بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، خوان غوايدو بشكل غير قانوني نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، كما أعلن عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة اعترافه به، إلا أن مادورو وصفه بأنه دمية بيد الولايات المتحدة، فيما دعمت روسيا والصين وتركيا والعديد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي.

المصدر: “نوفوستي”