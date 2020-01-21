نيويورك – تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا إلى 1.39 تريليون دولار في 2019؛ أي أقل بنسبة 1.4 بالمئة من 1.41 تريليون دولار المسجلة في 2018.

جاء ذلك وفق تقرير حول اتجاهات الاستثمار صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، مساء الإثنين.

وتتوقع المنظمة حدوث ارتفاع في التدفقات الاستثمارية بشكل معتدل في 2020.

وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمريكا الشمالية ثابتة عند 298 مليار دولار.

لكن التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة كمجموعة انخفضت بنسبة 6 بالمئة إلى 643 مليار دولار، أي نصف مقدار الذروة المسجلة في 2007.

ووفق التقرير، “تأثرت الاستثمارات المتدفقة للدول المتقدمة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي؛ حيث انخفضت التدفقات الداخلة للاتحاد بنسبة 15 بالمئة إلى 305 مليارات دولار”.

ووجدت “الأونكتاد” أن التدفقات إلى الاقتصادات النامية ظلت دون تغيير في 2019، عند 695 مليار دولار؛ ما يعني أن هذه البلدان واصلت استيعاب أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.

وحول المناطق النامية، أظهر التقرير أن أعلى نمو جاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بنسبة 16 بالمئة.

فيما استمرت إفريقيا في تسجيل ارتفاع متواضع بنسبة 3 بالمئة، بينما انخفضت التدفقات إلى آسيا النامية بنسبة 6 بالمئة.

ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، تأسس عام 1964 كهيئة غير حكومية دائمة؛ وهي عضو رئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة تختص بالتجارة والاستثمار والتنمية.

الأناضول