دافوس – اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن بلاده قريبة من مرحلة الاستقلال في مجال الطاقة، في إشارة إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري بكميات كبيرة.

وذكر ترامب، في كلمة له على هامش أعمال اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي العالمي، في قرية دافوس بسويسرا ويستمر حتى الجمعة، أن بلاده أصبحت “قريبة جدا من الانفصال عن الآخرين في مجال الطاقة”.

وتعد الولايات المتحدة حاليا، أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 12.3 مليون برميل، كما أنها أكبر مستهلك عالمي بمتوسط 19 مليون برميل يوميا.

يأتي ذلك، بعد أسابيع قليلة من تصريحات مماثلة للرئيس الأمريكي، قال فيها إن بلاده اليوم، “ليست بحاجة إلى النفط المنتج في الشرق الأوسط”.

وخلال كلمته، هاجم ترامب من وصفهم بـ “أنبياء الشؤم”، الذين يحذرون من نهاية العالم بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري، الناتج عن الانبعاثات الكربونية من دول العالم، أبرزها الصناعية.

وزاد: “على الصعيد الشخصي، أؤمن بالبيئة.. لكن واجب علينا رفض أنبياء الشؤم وتوقعاتهم بقرب نهاية العالم لأسباب بيئية”.

كما تحدث عما وصفها بـ”ثورة اقتصادية” تشهدها الولايات المتحدة منذ توليه إدارة البلاد، وقارنها بسلفه باراك أوباما؛ وقال: “تراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة واتخذت قرارات لتحسين معيشة مواطنينا”.

الأناضول