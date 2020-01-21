انجلترا – تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ستامفورد بريدج، والذي يحتضن قمة مباريات الجولة رقم 24 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره آرسنال في ديربي لندن.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

ويستهدف تشيلسي اليوم تحقيق ثنائية الفوز ذهابًا وإيابًا على آرسنال في البريميرليج، للمرة الخامسة (2005- 2006/ 2009- 2010/ 2012- 2013/ 2015- 2016)، ويعد ليفربول (5 مرات) ومانشستر يونايتد (5 مرات) أكثر الفرق التي حققت تلك الثنائية أمام المدفعجية في عصر البريميرليج.

ولم يحقق آرسنال أي انتصار في آخر 7 مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري أمام تشيلسي (تعادل وحيد- 6 هزائم)، وذلك منذ الفوز بنتيجة 5-3 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2011.

ومع ذلك يعد آرسنال أكثر الفرق التي حققت الانتصار على ملعب ستامفورد بريدج في تاريخ البريميرليج، بواقع 7 انتصارات.

وهذه هي المرة التاسعة، التي يتواجه فيها تشيلسي وآرسنال في البريميرليج، في مباراة تنطلق السابعة مساء أو بعد ذلك بالتوقيت المحلي، وانتهت 6 مباريات من آخر 8 لقاءات منها بالتعادل، وحقق تشيلسي الفوز بهدف نظيف في شهر مارس/ آذار من عام 1993، أما آرسنال ففاز بنتيجة 3-1 في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2010.

وفي جميع المسابقات، خسر تشيلسي 6 مباريات على ملعبه هذا الموسم، وآخر مرة انهزم فيها البلوز عددا أكبر من المباريات على ملعبه في موسم واحد، يعود إلى موسم 1994- 1995، بواقع 7 هزائم.

ولم يحقق آرسنال سوى انتصار وحيد في آخر 10 مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري (6 تعادلات- 3 هزائم)، ومع ذلك لم يخسر في آخر 5 مباريات بعيدًا عن ملعب الإمارات (انتصار وحيد- 4 تعادلات).

وانهزم تشيلسي بالفعل بعدد مباريات هذا الموسم في الدوري، يساوي عدد الهزائم التي تلقاها طوال الموسم الماضي تحت قيادة ماوريسيو ساري، بواقع 8 هزائم.

وفقد آرسنال 13 نقطة من وضع الانتصار في الدوري هذا الموسم، أكثر من نصفها منذ تولي ميكيل أرتيتا المهمة الفنية للفريق في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي (7 نقاط).

وسجل جابريل مارتينيلي، مهاجم آرسنال، 9 أهداف في 10 مباريات بدأها كأساسي في جميع المسابقات هذا الموسم، ويتطلع لأن يصبح أول لاعب يبلغ من العمر 18 عامًا، يسجل في مبارتين متتاليتين في البريميرليج مع آرسنال، منذ نيكولاس أنيلكا في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 1998.

كما يتطلع فرانك لامبارد لأن يصبح أول مدرب إنجليزي لتشيلسي، يحقق الفوز مرتين على آرسنال في موسم واحد، منذ ديف سيكستون في موسم 1969- 1970.

ويعد نورويتش سيتي أكثر الفرق التي منحت دقائق لعب هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، للاعبين يبلغ عمرهم 21 عامًا أو أقل بواقع 6,245 دقيقة، ومن بعده يأتي تشيلسي بـ5,736 دقيقة ومن ثم آرسنال بـ4,091 دقيقة.

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