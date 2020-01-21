البرازيل – يرتقب أن يوقع الحارس البرازيلي، برونو فرنانديز، المحكوم بـ20 عاما سجنا في قضية قتل رفيقته، مع أحد أندية كرة القدم الإقليمية في البرازيل عقب حصوله على تصريح من القضاء يتيح له ذلك.

وتمكن الحارس البالغ 25 عاما، الذي يقضي العقوبة بنظام شبه مفتوح، العام الماضي من التوقيع مع نادي بوسوس دي كالداس المتواضع في ولاية ميناس جيرياس البرازيلية، لكن تم فسخ العقد بعدها بشهور.

واعتبر الفريق حينها أن الإجراءات القضائية المفروضة على فرنانديز صعبت من وجوده في التدريبات وحدت من تطوره.

واعتقل الحارس والقائد السابق لنادي فلامنغو العريق، في 2010 حينما كان يتطلع للانضمام لمنتخب البرازيل، وحكم عليه بالسجن 20 عاما وتسعة أشهر في 2013، بعد أن اعترف أمام القاضي بأنه أقدم على خنق رفيقته السابقة أليزا ساموديو بمساعدة أصدقائه، وقطعوا جثتها، وقدموا أجزاء منها كطعام للكلاب.

يذكر أن ساموديو، التي كانت تطالب اللاعب بنفقة لابنها، اختفت في 2010 واعتبرت ميتة لكن دون العثور أبدا على جثتها في قضية هزت البرازيل.

المصدر: وكالات