فرنسا: مزيد من الدول تدعم إرسال قوة بحرية أوروبية إلى هرمز

فرنسا: مزيد من الدول تدعم إرسال قوة بحرية أوروبية إلى هرمز

فرنسا – أعلنت فرنسا أن عدد الدول التي أعربت عن دعمها لمشروع إرسال بعثة بحرية أوروبية إلى مضيق هرمز على خلفية التوتر الإقليمي المتصاعد، قد ارتفع إلى ضعفيه.

وأكدت الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين أن ثماني دول أوروبية أبدت الدعم السياسي لهذه الخطة، وهي ألمانيا وبلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال، علاوة على فرنسا نفسها.

وحتى الآن، أعربت أربع من تلك الدول، وهي فرنسا واليونان وهولندا والدنمارك، عن دعمها للبعثة.

وتأتي هذه الخطط بالتوازي مع مشروع مماثل تقوده الولايات المتحدة، في أعقاب سلسلة حوادث استهدفت ناقلات نفط من قبل جهة مجهولة العام الماضي في المضيق الاستراتيجي بالنسبة لإمدادات الطاقة على مستوى العالم، وسط التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

المصدر: رويترز