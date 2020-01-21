فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ”ليرة واحدة” تضامنا مع حملة دعم الليرة السورية

فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ”ليرة واحدة” تضامنا مع حملة دعم الليرة السورية

سوريا – أعلن بعض الفنانين السوريين انضمامهم إلى حملة دعم الليرة السورية “ليرتنا عزنا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تدهور العملة السورية وتخطيها مستويات تاريخية.

وشارك المطرب السوري حسام جنيد بالحملة ونشر فيديو يعلن فيه انضمامه لحملة “ليرتنا عزتنا” ودعمه لليرة السورية على طريقته الخاصة عبر إقامة 3 حفلات غنائية جماهيرية رسم الدخول إليها بـ “ليرة واحدة”

وكانت مجموعة من الناشطين السوريين وفعاليات اجتماعية وشعبية أطلقت حملة جديدة لدعم الليرة السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدهورها وتخطيها مستويات تاريخية.

واستجاب عدد من أصحاب المحلات التجارية والمطاعم الشعبية ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية والفنانين وشخصيات أخرى لحملة “ليرتنا عزنا” التي شملت عدة محافظات ومدن سورية.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي