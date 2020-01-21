ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن إيطاليا واحدة من الدول التي تعمل بسلاح الدبلوماسية فيما يتعلق بالملف الليبي.

كونتي وفي تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء أضاف:”بلدان مثل إيطاليا ترغب في العمل بأسلحة الدبلوماسية ولا نحتل أرضًا لكننا نستثمر رأس المال السياسي لتوجيه الصراع نحو حل سلمي وتحقيق الاستقرار في البلاد من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في العاصمة الألمانية بأنه خطوة حاسمة إلى الأمام في هذا الاتجاه.