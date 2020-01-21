أستراليا – أثار لاعب التنس الفرنسي إليوت بنشترت، ضجة واسعة، بسبب تصرفه مع إحدى الفتيات خلال مجريات المواجهة التي جمعته اليوم، بالكازاخي دميتري بوبكو، في الدور التأهلي لأستراليا المفتوحة.

وتسلم بنشترت، خلال فترة الاستراحة، الوجبة الخفيفة المعززة للطاقة، لكنه تقدم بطلب غير متوقع لفتاة كانت مكلفة بجمع الكرات، حيث طلب منها أن تقشر له ثمرة الموز، وهو ما أثار سخط المشجعين، خاصة بعدما بدت الفتاة مرتبكة ومحرجة وهي تهم بتلبية طلب اللاعب الفرنسي.

ولكن سرعان ما تدخل حكم المباراة، لتدارك الموقف، حيث طلب من بنشترت تقشير ثمرة الموز بنفسه، إلا أن هذا الأخير تحجج بعدم قدرته على ذلك، بسبب اللصقات على أصابعه.

ومع ذلك، فقد أصر الحكم على أن يقوم اللاعب بالعملية بنفسه، وهو ما استجاب له الفرنسي على مضض، حيث أخذ ثمرة الموز من الفتاة، وحاول تقشيرها بأسنانه.

وانتهت المباراة بفوز بنشترت بمجموعتين لواحدة 4-6، 6-2، و6-3، ليضرب موعدا في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، مع اليوناني يوشي سوجيتا.

المصدر: cnn.com