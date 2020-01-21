ليبيا – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوريان اليوم الثلاثاء أن الجزائر قوة يمكن الاستثمار فيها وسنتعاون معها لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار في ليبيا.

الوزير الفرنسي وخلال لقائه رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في الجزائر وفقاً لما أورده موقع قناة “روسيا اليوم” قال:” إن الجزائر قوة توازن وسلام في المنطقة يمكن الاستثمار فيها وفرنسا ستتعاون مع الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للحوار”.

وشدد لودريان على أن الجزائر عاشت مرحلة مهمة في تاريخها والشعب وحده هو من قرر مصيره.

وفي سياق آخر أكد لو دريان أنه جرى الاتفاق بين باريس والجزائر على محاربة الإرهاب في الساحل.

وكان لو دريان التقى نظيره الجزائري صبري بوقادوم في مقر وزارة الشؤون الخارجية واستعرضا معمقا القضايا الإقليمية والدولية لا سيما الوضع في ليبيا ومالي.