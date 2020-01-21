فرنسا – رفض كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مناقشة مستقبله في التوقيت الحالي، مؤكدًا أن يسعى للفوز بمزيد من الألقاب مع فريق العاصمة الفرنسية هذا الموسم.

وقال مبابي في تصريحات نقلها موقع “le10sport” الفرنسي: “الكل يتحدث عن مستقبلي، عندما كنت لاعبًا صغيرًا، حدث ذلك أيضًا، لكن الآن ليس هو الوقت المناسب، نحن في يناير/ كانون الثاني، إنه وقت حساس للغاية في الموسم”.

ويعد مبابي هدفا رئيسيا لريال مدريد، الذي يسعى بقوة لخطفه في الصيف المقبل.

وأضاف: “تخيل أنني أجبت على سؤالك وقلت شيئًا ما، فالجميع سيتحدث عن هذا الأمر، وهذا ليس جيدًا بالنسبة إلى باريس سان جيرمان، وأنا الآن أحد لاعبي الفريق”.

وتابع: “أريد مساعدة النادي على تحقيق مزيد من النجاحات هذا الموسم، والفوز بالكثير من الألقاب، لذلك ليس من الجيد بالنسبة لي أن أتحدث عن مستقبلي”.

وأكد: “أفكر في النادي فقط لأنه ساعدني، لقد وصلت إلى هنا في الثامنة عشر من عمري، لقد كنت مجرد موهبة، والآن أنا نجم بفضل سان جيرمان والمنتخب الوطني”.

وأتم: “يجب أن أبقى هادئًا وفي كامل تركيزي مع الفريق، بعد ذلك في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث، لكن في الوقت الحالي، فأنا ملك لسان جيرمان”.

وتأتي تصريحات مبابي لتثير الشكوك حول استمراره مع باريس بعد الموسم الجاري.

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