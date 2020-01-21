ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية المعارض سيهانوك ديبو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد تجسير صنع الإرهاب من شمال سوريا إلى غرب ليبيا وهو ما يهدد المنطقة برمتها.

ديبو شدد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أن لأردوغان أهدافاً توسعية واحتلالية بالإضافة إلى ما يسمى بالمدى البحري في مسألة الاقتصاد والسطو على مقدرات البلدان المتشاطئة للبحر المتوسط العربية منها والأوروبية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من صنع الإرهاب بدأت منذ الأزمة السورية بإشراف أنقرة بصورة مباشرة في جمع الإرهابيين والمرتزقة والفصائل الإرهابية من شتى بلاد العالم وتدريبهم وتسميتهم لإعادة فرض هيمنتها على جميع الدول الإقليمية والشعوب في الشرق الأوسط وفي مقدمتهم الكرد والعرب.

وأشار المسؤول في مجلس سوريا الديمقراطية إلى أن الفصائل الإرهابية في سوريا تبلغ نحو 70 ألفاً من مقاتلي داعش وأسرهم وعوائلهم في مخيمات الهول موزعين على 60 جنسية إقليمية ودولية ومنهم 16 ألف مقاتل وتسعى تركيا للاستيلاء عليه وإعادتهم لأيديها لاستخدامهم مرة أخرى في تحقيق أهدافها بالإضافة إلى ما يقرب من 15 إلى 20 ألفاً من الإرهابيين من داعش والنصرة وسلطان مراد وحراس الدين والتركماني في شمال سوريا، مشدداً على ضرورة تسليم هؤلاء الدواعش إلى بلدناهم أو عقد محاكمة عاجلة لهم في شرق الفرات.