ووقع رينيير مع ريال مدريد، بتوصية من زيدان نفسه، الذي يدرب الفريق الحالي، ليكشف الشاب البرازيلي بعدها أن المدرب الفرنسي هو مثله الأعلى في كرة القدم.

وقال رينيير في أول مقابلة له بعد التوقيع: “كنت صغيرا جدا عندما كان زيدان لاعبا، ولكن والدي كان دائما ما يريني فيديوهات للفرنسي على هاتفه النقال، وكان يقول لي أنه الأفضل في كرة القدم”.

وأضاف: “حاولت التعلم من زيدان، وتقليد حركاته في الملعب. لو وصلت إلى 1 بالمئة من مستوى زيدان، سيكون مشواري جيدا”.

ويذكر أن النجم البرازيلي الجديد ولد عام 2002، مما يعني أنه لم يتجاوز الـ4 أعوام عندما أعلن زيدان اعتزال كرة القدم في 2006.

وسيلتحق اللاعب الصاعد بالفريق الثاني لريال مدريد، بعد مشاركته مع البرازيل في مباريات ودية استعدادا للأولمبياد، في فبراير المقبل.

ورجحت وسائل إعلام محلية أن يكون ريال مدريد قد دفع نحو 30 مليون يورو (33.25 مليون دولار) لضم اللاعب.

وتؤكد هذه الخطوة تخلي ريال مدريد عن سياسة ضم اللاعبين العمالقة، إذ حرص رئيسه فلورنتينو بيريز على عدم التفريط في النجم العالمي الصاعد، وذلك في ذكرى فشله في ضم نيمار الذي اختار اللعب للغريم التقليدي برشلونة في 2013.