ليبيا – قال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو إنه من الصعب أن يظهر التفاؤل بالنسبة للوضع في ليبيا، مشيراً إلى أنه ما حدث في برلين هو التحرك الأفضل حتى الآن.

هافيستو وفي ملف مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا أشار في تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء إلى أن إعادة تفعيل مهمة صوفيا سوف تكون الطريقة الأكثر فاعلية ويمكن أن تلعب دوراً بناء في هذا الصدد مستقبلاً.

وبالنسبة إلى مسألة إرسال قوات قال وزير خارجية فنلندا:” إنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر وإن كنت أعتقد أن السلام يحتاج إلى مراقبة وأي طريقة لتحقيق ذلك يجب أن ندعمها “.