فيينا – تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الأربعاء، مدفوعة بإرهاصات توترات تجارية قد تندلع خلال العام الجاري، بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

والثلاثاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدراسة جدية لفرض رسوم جمركية على السيارات، إذا لم يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري مع بلاده.

كذلك، يأتي تراجع أسعار النفط مدفوعا بظهور تقارير أشارت إلى زيادة مرتقبة في الإنتاج الصخري الأمريكي، الشهر المقبل بأكثر من 26 ألف برميل يوميا، إلى 9.2 ملايين برميل يوميا، مهددا بزيادة المعروض.

وبحلول الساعة (06:34 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.43 بالمئة أو 28 سنتا إلى 64.31 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بنسبة 0.60 بالمئة أو 35 سنتا إلى 58.03 دولارا للبرميل.

وقال ترامب الثلاثاء، إن بلاده قريبة من مرحلة الاستقلال في مجال الطاقة، في إشارة إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري بكميات كبيرة.

وتعد الولايات المتحدة حاليا، أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 12.3 مليون برميل، كما أنها أكبر مستهلك عالمي بمتوسط 19 مليون برميل يوميا.

الأناضول