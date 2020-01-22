السودان – دعا نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، الهيئات المختصة إلى التدخل وإنقاذ أسود في حديقة بالخرطوم من الهلاك جوعا ومرضا.

وتداولت حسابات في المواقع صورا لأسود هزيلة ضامرة في حديقة حيوانات القرشي في الخرطوم، ما أثار موجة من التعاطف مع “ملك الغابة” في هذه المحنة العسيرة.

وأبدى عدد من النشطاء سخطهم من الإهمال في تغذية والعناية بهذه الحيوانات، فيما لفت بعض آخر إلى أن الأزمات في السودان طالت البشر والحيوانات.

اللافت أن صور أسود حديقة حيوانات القرشي الضامرة في السودان، وجدت صدى في أوساط مواطني دول عربية أخرى، حيث دعا أحدهم مؤسسات بلاده المختصة إلى مد يد العون وإنقاذ هذه الأسود البائسة.

وتأثرت إحدى الناشطات بمشهد الأسود المزري، وكتبت لافتة إلى أن الأسد ملك الغابة، مبدية في الوقت نفسه استعدادها لتبني هذه الحيوانات المعذبة.

المصدر: تويتر