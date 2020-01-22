الولايات المتحدة – تصدرت شركة “أمازون”، عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، قائمة مؤسسة “براند فاينانس” لأغلى 500 علامة تجارية في العالم.

جاء ذلك، في قائمة سنوية نشرتها “براند فاينانس” العالمية لتصنيف العلامات التجارية في 2020، الأربعاء.

وحافظت “أمازون” على مكانتها بالمرتبة الأولى بقيمة سوقية بلغت 220.79 مليار دولار بزيادة 17.5 بالمئة عن العام الماضي، فيما حلت شركة “غوغل” في المرتبة الثانية بقيمة 159.7 مليار بارتفاع 11.9 بالمئة.

وأظهرت المعطيات أن شركة “آبل” جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية 140.5 مليار دولار بتراجع 8.5 بالمئة عن العام الماضي، تلتها شركة “مايكروسوفت” بقيمة بلغت 117 مليار دولار.

وفي تقرير منفصل آخر للمؤسسة، تصدرت “شل” الهولندية أغلى 50 علامة تجارية بقطاع النفط والغاز، بقيمة 47.5 مليار دولار.

بينما جاءت المرتبة الثانية في قطاع النفط والغاز، الشركة المنضمة الحديث للقائمة، “أرامكو” السعودية بقيمة بلغت 46.76 مليار دولار.

وتعد “براند فاينيس” من كبرى المؤسسات حول العالم الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات.

الأناضول