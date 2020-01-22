ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يأمل في ترسيم منطقة خضراء في طرابلس تحميه وتقي الميليشيات من تقدم الجيش الوطني بعدما راهن من قبل على تدخل تركيا لصالحه إثر توقيعه اتفاقيتين مشبوهتين معها.

أوحيدة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء أضاف بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مستمر في نقل المرتزقة السوريين وأسلحة نوعية إلى البلاد بهدف التصدي للجيش الذي أشرف على السيطرة على العاصمة.

وأشار إلى أن السراج يستشعر خطر أنه قد لا يكون ضمن أي تشكيل جديد للمجلس الرئاسي ولذلك فهو يعول على منطقة خضراء تحميه مما هو آتٍ ويلح على طلب دخول قوات أجنبية إلى طرابلس.

وحول ما يردده ليبيون من أن دخول قوات دولية يمثل احتلالاً جديداً لليبيا،أوضح أوحيدة: “لا شك في ذلك إذا كان هدفها حماية حكومة غير شرعية تمارس سياسة الأمر الواقع رغماً عن إرادة الليبيين أو الإبقاء على وجود ميليشيات إجرامية وتيار مؤدلج صنفه مجلس النواب إرهابيا”.

عضو مجلس النواب خلص إلى القول:”لكن إذا كان الهدف من دخول قوة أجنبية يُتفق عليها بهدف المشاركة في الإشراف على نزع سلاح الميليشيات وتنفيذ خارطة طريق سياسية لا تكون الميليشيات جزءاً منها فقد يكون ذلك مقبولا”.