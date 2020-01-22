ليبيا – نفت وزارة الخارجية الايطالية بقوة ما قالت إنه شائعات إعلامية لا أساس لها من الصحة زعمت أن إيطاليا تتفاوض مع تركيا لاستغلال الموارد النفطية قبالة ليبيا في إطار مذكرة التفاهم الأخيرة بين أنقرة وطرابلس بشأن تحديد منطقة الجرف القاري بين البلدين.

الوزارة نوّهت في مذكرة أمس الثلاثاء نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية بأن ما تعتبره إيطاليا ومنذ فترة هو أن مسألة استغلال موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط يجب أن يُنظر إليها على أنها فرصة يجب اغتنامها من خلال التعاون بين جميع الدول المشاطئة.

وأضافت الوزارة:”هذا يتطلب من بين أمور أخرى،ترسيم حدود المناطق البحرية من خلال التفاوض بين الأطراف المعنية”.

الخارجية الإيطالية أكدت على أن هذا هو الموقف الذي عبّرت عن بلادها في الأشهر القليلة الماضية وفي جميع الاجتماعات إلى السلطات التركية.