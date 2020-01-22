فلسطين – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن الحكومة تعمل من أجل وقف التمييز ومحو خطوط الترسيم المصطنعة لتصنيف المناطق، وأنها تعتبر الضفة الغربية بأكملها منطقة واحدة لا يمكن أن تتجزأ.

وأضاف اشتيه، في حديث لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن “الحكومة لا تميز بين تلك المناطق المصنفة، وأنها تعمل على تطويرها وتنميتها جميعها، معتبرا أن حادثة تدمير المباني في حي وادي الحمص شرقي القدس بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بانتهاك إسرائيل الواضح لجميع الاتفاقيات”.

وأشار، إلى أنه “لا يوجد أي شيء في الاتفاقيات يمنع من تنفيذ مشاريع تطويرية في مناطق (ج)”، مؤكدا أن “نشاطات يتم تنفيذها في مناطق تمنع إسرائيل إيصال البنية التحتية لها مثل منطقة مسافر يطا في الخليل”.

وبين رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه اعتمد منذ توليه الحكومة، على استراتيجية واضحة للانفصال عن التبعية الإسرائيلية، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل مجالات الزراعة والصناعة.

وقال: “توصلنا لاتفاق مع العراق لبيع السلطة الفلسطينية الوقود بسعر منخفض، خاصة وأن الوقود يعتبر أكبر النفقات لدى الحكومة، ويتم كل يوم شراء 3 ملايين لتر من إسرائيل، ويتم دفع 650 مليون شيكل إسرائيلي كل شهر، لكن الوقود العراقي المخفض سيحد من مصاريف الميزانية إلى حد كبير”.

وشدد اشتيه، على أنه يعمل على إنشاء نموذج متطور من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كافة المناطق الفلسطينية، من أجل تحسين القدرة الإنتاجية للقطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه 4 حروب تشنها إسرائيل في وقت واحد، وهي حرب جغرافية من خلال توسيع المستوطنات، والضغط الديموغرافي، والحرب المالية بمصادرة أموال الفلسطينيين، وحرب على التاريخ والمقامات الإسلامية والمسيحية مثل المسجد الأقصى وقبر يوسف، والمسجد الإبراهيمي الذي تحاول إسرائيل فرض روايتها على تاريخ فلسطين المرتبط بهذه المناطق وغيرها.

وقال: “على الرغم من السرقة الإضافية لأموالنا الضريبية، التي قررها نفتالي بينيت، فإننا مستمرون.. نريد دولة فلسطينية، ونسير على هذا النهج، وهذا هو الاتجاه الصحيح”.

المصدر: معا