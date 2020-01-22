ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن المبعوث الأممي غسان سلامة يصر متعمداً على إدخال المشهد الليبي في الدهاليز والغموض.

افحيمة لفت خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن سلامة طلب من مجلس الدولة الإستشاري و البرلمان إختيار 13 منهم بأي طريقة على أن يكون كل نائب يمثل دائرة من الدوائر الانتخابية.

وأشار إلى أن الصور لدى مجلس النواب والدولة غير واضحة من حيث الأعمال المناطة باللجنة والعمل الموكل لها وما هي صلاحياتها لذلك تم تكليف النائب الأول والثاني بمجلس النواب للتواصل المباشر مع سلامة لمعرفة الدور الذي ستقوم به اللجنة.

وتابع مضيفاً:” هناك من يتحدث عن مؤتمر تأسيسي يتكون من 40 شخص 13 من مجلس الدولة و13 من النواب و 14 من شخصيات الفاعلة كما يسميها سلامة نحن وصلتنا معلومات أن سلامة في أكثر من تصريح يتحدث أن البعثة هي من ستختار هذه الشخصيات على اعتبارات لا تصلح في الظروف الحالية لأننا نريد حالياً من يخرجنا من هذه الأزمة”.

كما نوّه إلى أن مجلس النواب خلال اليومين الماضيين إنقسم إلى 3 فئات فئة معارضة وبشده للمشاركة بالحوار وفئة أخرى تريد المشاركة لأنها ترى بالمشاركة ووجود مجلس النواب ضمن أي لجنة حوار أمر ضروري وواجب على البرلمان أما الفئة الثالثة هي الأكثر عقلانية والتي طلبت توضيح من سلامة.

وقال إن المعيار الوحيد الذي لديهم وعلى أساسه سيتم اختيار الأعضاء من النواب الدولة هو الاختيار وفق الدوائر الانتخابية.