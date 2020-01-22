الأحمر وفي حديثه ضمن برنامج “ملفات ساخنة” المذاع على أثير راديو “سبوتنيك” الروسي أشار إلى أن وقف إطلاق النار يأتي لفتح المجال للعمل السياسي والضغط سياسيا لفك هذه المليشيات وسحب أسلحتها وإن لم يتحقق هذا الشرط فسوف تعود المعارك بكل قوة للعاصمة.

ليبيا – قال مقرر لجنة الدفاع بمجلس النواب بشير الأحمر إن قرار وقف إطلاق النار لم يفعّل وتم اختراقه منذ اللحظات الأولى من قبل الميليشيات في طرابلس وإن استمر خرقها فلن يلتزم الجيش لهذه الهدنة.

كما لفت إلى أن المشاركة في اللجنة العسكرية استكمال لعمل اللجنة التي كانت تجتمع بمصر.

وأشار إلى أنه لا يتأمل خيرا بهذه الاجتماعات وتحركات المجتمع الدولي الذي تسببت في ما وصلت إليه ليبيا الآن بعد أن ضاق الخناق على الميليشيات في طرابلس وأصبحت عودة العاصمة إلى الوطن قاب قوسين أو أدنى تدخّل المجتمع الدولي لوقف إطلاق المار وإعطاء الفرصة لهم لأن ذلك هو الوضع المثالي للدول الغربية والدول التي ترى في ليبيا مصدر أو مشاريع اقتصادية.

وأكد الأحمر أنه تم تسمية أعضاء لجنة 5+5 من قبل القيادة العامة للجيش لكنها لم تجتمع مع الطرف الآخر حتى الآن ومن الممكن أن يتحقق ذلك في نهاية الأسبوع،مضيفاً:”لكن لا أتوقع أن يصلوا إلى وفاق لأن الفجوة كبيرة جدا”.

عضو مجلس النواب أوضح أنه تم اتخاذ قرار من قبل نواب المجلس المنعقد في بنغازي بأنه لن يعتد بأي لجنة تمثل مجلس النواب إذا لم تنتخب من داخل قاعة البرلمان وتم إيصال هذه الرسالة للأمم المتحدة لعدم الاعتراف بأي مجموعة تتحدث باسم مجلس النواب إذا لم تكن منتخبة من داخل قبة البرلمان.