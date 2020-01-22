روسيا – عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أول اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، واصفا تشكيلتها بأنها “متوازنة جدا”، حيث شهدت “تجديدا كبيرا”.

ووقع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم مرسوما، حدد فيه قوام الحكومة برئاسة ميخائيل ميشوستين.

ونص مرسوم بوتين على تكليف:

سيرغي لافروف – وزيرا للخارجية

سيرغي شويغو – وزيرا للدفاع

فلاديمير كولوكولتسيف – وزيرا للداخلية

قسطنطين تشويتشينكو – وزيرا للعدل

أنطون سيلوانوف – وزيرا للمالية

فاليري فالكوف – وزيرا للعلوم والتعليم العالي

أولغا ليوبيموفا – وزيرة للثقافة

ألكسندر نوفاك – وزيرا للطاقة

يفغيني ديتريخ – وزيرا للنقل

دنيس مانتوروف – وزيرا للصناعة والتجارة

مقصود شادايف – وزيرا للتنمية الرقمية والاتصالات والإعلام

دميتري كوبيلكين – وزيرا للموارد الطبيعية والبيئة

ميخائيل موراشكو – وزيرا للصحة

دميتري باتروشيف – وزيرا للزراعة

فلاديمير ياكوشيف – وزيرا للبناء والإسكان والمرافق العامة

يفغيني زينيتشيف – وزيرا لشؤون الدفاع المدني والطوارئ

سيرغي كرافتسوف – وزيرا للتعليم

ألكسندر كوزلوف – وزيرا لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي

أوليغ ماتيتسين – وزيرا للرياضة

أنطون كوتياكوف – وزيرا للعمل والرعاية الاجتماعية

مكسيم ريشيتنيكوف – وزيرا للتنمية الاقتصادية

نواب رئيس الحكومة

كما شمل المرسوم تعيين 9 نواب لرئيس الحكومة هم:

أندريه بيلواوسوف – نائبا أولا لرئيس الوزراء

دميتري غريغورينكو – نائبا لرئيس الوزراء – رئيسا لجهاز الحكومة

فكتوريا أبرامتشينكو – نائبا لرئيس الوزراء

تاتيانا غوليكوفا – نائبا لرئيس الوزراء

يوري بوريسوف – نائبا لرئيس الوزراء

ديمتري تشيرنيشينكو – نائبا لرئيس الوزراء

يوري تروتنيف – نائبا لرئيس الوزراء – مفوضا للرئيس في الدائرة الفيدرالية في الشرق الأقصى الروسي

أليكسي أوفشوك – نائبا لرئيس الوزراء

مارات خوسنولين – نائبا لرئيس الوزراء

المصدر:RT