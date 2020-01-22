 التشكيلة الجديدة للحكومة اللبنانية – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

لبنان – أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

قوام الحكومة اللبنانية الجديدة:

  • حسان دياب – رئيسا للوزراء
  • زينة عكر – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني
  • ديمانوس قطار – وزيرا للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
  • ناصيف حتّي – وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين
  • غازي وزني  – وزيرا للمالية
  • راوول نعمة – وزيرا للاقتصاد والتجارة
  • محمد فهمي – وزيرا للداخلية والبلديات
  • عماد حب الله – وزيرا للصناعة
  • ميشال نجار – وزيرا للأشغال العامة والنقل
  • رمزي مشرفية – وزيرا للشؤون الاجتماعية والسياحة
  • ريمون غجر – وزيرا للطاقة والمياه
  • طارق مجذوب – وزيرا للتربية والتعليم العالي
  • غادة شريم – وزيرة للمهجرين
  • طلال حواط – وزيرا للاتصالات
  • حمد حسن – وزيرا للصحة العامة
  • ماري كلود نجم – وزيرا للعدل
  • لميا يمين – وزيرا للعمل
  • منال عبد الصمد – وزيرا للإعلام
  • عباس مرتضى – وزيرا للزراعة والثقافة
  • فرتينيه أوهانيان – وزيرة للشباب والرياضة

المصدر: “النهار”