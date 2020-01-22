لبنان – أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.
قوام الحكومة اللبنانية الجديدة:
- حسان دياب – رئيسا للوزراء
- زينة عكر – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني
- ديمانوس قطار – وزيرا للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
- ناصيف حتّي – وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين
- غازي وزني – وزيرا للمالية
- راوول نعمة – وزيرا للاقتصاد والتجارة
- محمد فهمي – وزيرا للداخلية والبلديات
- عماد حب الله – وزيرا للصناعة
- ميشال نجار – وزيرا للأشغال العامة والنقل
- رمزي مشرفية – وزيرا للشؤون الاجتماعية والسياحة
- ريمون غجر – وزيرا للطاقة والمياه
- طارق مجذوب – وزيرا للتربية والتعليم العالي
- غادة شريم – وزيرة للمهجرين
- طلال حواط – وزيرا للاتصالات
- حمد حسن – وزيرا للصحة العامة
- ماري كلود نجم – وزيرا للعدل
- لميا يمين – وزيرا للعمل
- منال عبد الصمد – وزيرا للإعلام
- عباس مرتضى – وزيرا للزراعة والثقافة
- فرتينيه أوهانيان – وزيرة للشباب والرياضة
المصدر: “النهار”