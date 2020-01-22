لبنان – أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

قوام الحكومة اللبنانية الجديدة:

حسان دياب – رئيسا للوزراء

زينة عكر – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني

ديمانوس قطار – وزيرا للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية

ناصيف حتّي – وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين

غازي وزني – وزيرا للمالية

راوول نعمة – وزيرا للاقتصاد والتجارة

محمد فهمي – وزيرا للداخلية والبلديات

عماد حب الله – وزيرا للصناعة

ميشال نجار – وزيرا للأشغال العامة والنقل

رمزي مشرفية – وزيرا للشؤون الاجتماعية والسياحة

ريمون غجر – وزيرا للطاقة والمياه

طارق مجذوب – وزيرا للتربية والتعليم العالي

غادة شريم – وزيرة للمهجرين

طلال حواط – وزيرا للاتصالات

حمد حسن – وزيرا للصحة العامة

ماري كلود نجم – وزيرا للعدل

لميا يمين – وزيرا للعمل

منال عبد الصمد – وزيرا للإعلام

عباس مرتضى – وزيرا للزراعة والثقافة

فرتينيه أوهانيان – وزيرة للشباب والرياضة

المصدر: “النهار”